SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walliser Kantonalbank von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Walliser Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Walliser Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Walliser Kantonalbank-Aktie bei 126,00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,937 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 285,71 CHF, da sich der Wert einer Walliser Kantonalbank-Aktie am 21.07.2026 auf 162,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 28,57 Prozent.

Walliser Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,55 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at