SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Walliser Kantonalbank bedeutet

Wer vor Jahren in Walliser Kantonalbank eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Walliser Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Walliser Kantonalbank-Aktie betrug an diesem Tag 114,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 8,734 Walliser Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Walliser Kantonalbank-Papiere wären am 25.07.2023 982,53 CHF wert, da der Schlussstand 112,50 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 1,75 Prozent verkleinert.

Der Walliser Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 1,77 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at