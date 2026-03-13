SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Warteck Invest-Aktien verdienen können.

Das Warteck Invest-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 1 736,81 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Warteck Invest-Aktie investiert, befänden sich nun 0,058 Warteck Invest-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 2 020,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 116,31 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,31 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Warteck Invest belief sich jüngst auf 624,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at