SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Warteck Invest eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 23.10.2016 wurde die Warteck Invest-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 1 804,35 CHF. Bei einem Warteck Invest-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,542 Warteck Invest-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 1 910,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 585,52 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 10 585,52 CHF, was einer positiven Performance von 5,86 Prozent entspricht.

Warteck Invest erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 590,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at