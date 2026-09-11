SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Warteck Invest-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Warteck Invest-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Warteck Invest-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1 825,00 CHF. Bei einem Warteck Invest-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,479 Warteck Invest-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 520,55 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Papiers am 10.09.2026 auf 1 920,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 5,21 Prozent.

Warteck Invest war somit zuletzt am Markt 594,25 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at