Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Langfristige Performance
|
11.09.2026 10:03:35
SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Warteck Invest-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Warteck Invest-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1 825,00 CHF. Bei einem Warteck Invest-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,479 Warteck Invest-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 520,55 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Papiers am 10.09.2026 auf 1 920,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 5,21 Prozent.
Warteck Invest war somit zuletzt am Markt 594,25 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Warteck Invest AG (N)
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