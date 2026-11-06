Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Rentabler Warteck Invest-Einstieg?
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06.11.2026 10:03:30
SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Warteck Invest-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 06.11.2023 wurde die Warteck Invest-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Warteck Invest-Aktie an diesem Tag 1 930,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Warteck Invest-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,518 Warteck Invest-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 012,95 CHF, da sich der Wert einer Warteck Invest-Aktie am 05.11.2026 auf 1 955,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 1,30 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Warteck Invest belief sich jüngst auf 604,83 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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