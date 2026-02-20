SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Warteck Invest-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Warteck Invest eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Warteck Invest-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1 935,00 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,052 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.02.2026 gerechnet (1 980,00 CHF), wäre das Investment nun 102,33 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 2,33 Prozent gleich.

Der Marktwert von Warteck Invest betrug jüngst 606,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at