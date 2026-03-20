Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Warteck Invest-Investment im Blick
|
20.03.2026 10:04:04
SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Warteck Invest-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Warteck Invest-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1 915,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,522 Warteck Invest-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 054,83 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Anteils am 19.03.2026 auf 2 020,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,48 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Warteck Invest eine Börsenbewertung in Höhe von 624,39 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!