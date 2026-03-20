Warteck Invest Aktie

Warteck Invest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481

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Warteck Invest-Investment im Blick 20.03.2026 10:04:04

SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Warteck Invest-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Warteck Invest-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Warteck Invest-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1 915,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,522 Warteck Invest-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 054,83 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Anteils am 19.03.2026 auf 2 020,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,48 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Warteck Invest eine Börsenbewertung in Höhe von 624,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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