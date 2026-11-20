Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Warteck Invest gewesen.

Die Warteck Invest-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1 756,11 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Warteck Invest-Aktie investierten, hätten nun 0,057 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Warteck Invest-Papiere wären am 19.11.2026 111,04 CHF wert, da der Schlussstand 1 950,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,04 Prozent gesteigert.

Der Warteck Invest-Wert an der Börse wurde auf 601,28 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at