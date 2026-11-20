Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Lukrative Warteck Invest-Investition?
|
20.11.2026 10:03:33
SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Warteck Invest von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Warteck Invest-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1 756,11 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Warteck Invest-Aktie investierten, hätten nun 0,057 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Warteck Invest-Papiere wären am 19.11.2026 111,04 CHF wert, da der Schlussstand 1 950,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,04 Prozent gesteigert.
Der Warteck Invest-Wert an der Börse wurde auf 601,28 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Warteck Invest AG (N)
Analysen zu Warteck Invest AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Warteck Invest AG (N)
|2 080,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernehmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.