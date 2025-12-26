SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Warteck Invest-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit der Warteck Invest-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Warteck Invest-Papier bei 1 920,00 CHF. Bei einem Warteck Invest-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,208 Warteck Invest-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 1 940,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 104,17 CHF wert. Damit wäre die Investition 1,04 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Warteck Invest betrug jüngst 600,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at