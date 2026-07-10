Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Rentabler Warteck Invest-Einstieg?
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10.07.2026 10:04:08
SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel hätte eine Investition in Warteck Invest von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Warteck Invest-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2 000,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Warteck Invest-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,000 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 775,00 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Papiers am 09.07.2026 auf 1 955,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,25 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Warteck Invest belief sich zuletzt auf 604,83 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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