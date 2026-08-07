SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel hätte eine Investition in Warteck Invest von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Warteck Invest-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Warteck Invest-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2 000,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hat, hat nun 0,050 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 1 920,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,00 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 4,00 Prozent.

Warteck Invest erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 599,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at