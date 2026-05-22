Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Lohnende Warteck Invest-Investition?
|
22.05.2026 10:04:00
SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Warteck Invest von vor 3 Jahren eingebracht
Am 22.05.2023 wurde das Warteck Invest-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2 040,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Warteck Invest-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,490 Warteck Invest-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 990,20 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Papiers am 21.05.2026 auf 2 020,00 CHF belief. Mit einer Performance von -0,98 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Warteck Invest markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 618,21 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Warteck Invest AG (N)
|
15:59
|Freundlicher Handel: SPI verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: Das macht der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
10:04
|SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Warteck Invest von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SPI beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.05.26
|Generalversammlung der Warteck Invest AG (EQS Group)
|
15.05.26
|SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: Wäre ein Warteck Invest-Investment vor einem Jahr inzwischen rentabel? (finanzen.at)
|
08.05.26
|SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.05.26
|SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Warteck Invest AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Warteck Invest AG (N)
|2 120,00
|-3,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sehr stark um 6.000-Punkte-Marke -- DAX im Plus -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Gewinne
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien legten vor dem Wochenende zu.