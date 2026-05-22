SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Warteck Invest von vor 3 Jahren eingebracht

Am 22.05.2023 wurde das Warteck Invest-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2 040,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Warteck Invest-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,490 Warteck Invest-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 990,20 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Papiers am 21.05.2026 auf 2 020,00 CHF belief. Mit einer Performance von -0,98 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Warteck Invest markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 618,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at