Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Investmentbeispiel
|
24.04.2026 10:03:40
SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel hätte eine Warteck Invest-Investition von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Warteck Invest-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Warteck Invest-Anteile bei 2 060,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,049 Warteck Invest-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.04.2026 100,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 070,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,49 Prozent angewachsen.
Alle Warteck Invest-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 634,29 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!