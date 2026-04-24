SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel hätte eine Warteck Invest-Investition von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Warteck Invest-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Warteck Invest-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Warteck Invest-Anteile bei 2 060,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,049 Warteck Invest-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.04.2026 100,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 070,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,49 Prozent angewachsen.

Alle Warteck Invest-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 634,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at