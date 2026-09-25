Warteck Invest Aktie

Warteck Invest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481

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Warteck Invest-Anlage 25.09.2026 10:03:40

SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Warteck Invest von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Warteck Invest-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Warteck Invest-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1 804,35 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,554 Warteck Invest-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 1 925,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 066,87 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +6,69 Prozent.

Warteck Invest wurde am Markt mit 600,51 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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