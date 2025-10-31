Warteck Invest Aktie
SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Warteck Invest von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Warteck Invest-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Warteck Invest-Anteile an diesem Tag 1 735,00 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Warteck Invest-Aktie investierten, hätten nun 0,058 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 950,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 112,39 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 12,39 Prozent gleich.
Warteck Invest wurde am Markt mit 603,48 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
