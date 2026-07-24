Warteck Invest Aktie

Warteck Invest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481

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Performance unter der Lupe 24.07.2026 10:03:37

SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Warteck Invest-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 24.07.2021 wurden Warteck Invest-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 2 450,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Warteck Invest-Aktie investiert, befänden sich nun 0,408 Warteck Invest-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Warteck Invest-Anteile wären am 23.07.2026 797,96 CHF wert, da der Schlussstand 1 955,00 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 20,20 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Warteck Invest belief sich zuletzt auf 607,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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