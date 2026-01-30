SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Warteck Invest-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Warteck Invest-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Warteck Invest-Aktie bei 2 260,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,044 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 87,61 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Papiers am 29.01.2026 auf 1 980,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 12,39 Prozent vermindert.

Alle Warteck Invest-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 612,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at