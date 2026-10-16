Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Lukrative Warteck Invest-Investition?
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16.10.2026 10:03:30
SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Warteck Invest-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Warteck Invest-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Warteck Invest-Anteile letztlich bei 2 410,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Warteck Invest-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,415 Warteck Invest-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Warteck Invest-Papiers auf 1 915,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 794,61 CHF wert. Damit wäre die Investition um 20,54 Prozent gesunken.
Warteck Invest war somit zuletzt am Markt 589,70 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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