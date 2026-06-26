SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Warteck Invest-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Warteck Invest-Aktien verlieren können.

Warteck Invest-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 2 400,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Warteck Invest-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,042 Warteck Invest-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 81,67 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Anteils am 25.06.2026 auf 1 960,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,33 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Warteck Invest bezifferte sich zuletzt auf 608,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at