Xlife Sciences Aktie
WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603
|Hochrechnung
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20.03.2026 10:04:04
SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Xlife Sciences von vor einem Jahr abgeworfen
Das Xlife Sciences-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18,85 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 5,305 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,00 Prozent gesteigert.
Der Xlife Sciences-Wert an der Börse wurde auf 122,74 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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