WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603

SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Xlife Sciences von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Xlife Sciences-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Xlife Sciences-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Xlife Sciences-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,448 Xlife Sciences-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Xlife Sciences-Aktie auf 18,25 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,93 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 37,07 Prozent eingebüßt.

Xlife Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 115,16 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

