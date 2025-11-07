SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Xlife Sciences von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Xlife Sciences-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Xlife Sciences-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Xlife Sciences-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,448 Xlife Sciences-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Xlife Sciences-Aktie auf 18,25 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,93 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 37,07 Prozent eingebüßt.

Xlife Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 115,16 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

