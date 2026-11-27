Das wäre der Verlust bei einem frühen Xlife Sciences-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Xlife Sciences-Aktie statt. Der Schlusskurs der Xlife Sciences-Anteile betrug an diesem Tag 17,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,714 Xlife Sciences-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.11.2026 43,43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,60 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 56,57 Prozent.

Xlife Sciences war somit zuletzt am Markt 46,20 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at