SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xlife Sciences von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Xlife Sciences-Aktie Investoren gebracht.

Am 23.01.2025 wurden Xlife Sciences-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,10 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Xlife Sciences-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,290 Xlife Sciences-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2026 auf 24,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 043,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,33 Prozent erhöht.

Alle Xlife Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 143,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at