Xlife Sciences Aktie

Xlife Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Xlife Sciences-Einstieg? 23.01.2026 10:04:02

SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xlife Sciences von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Xlife Sciences-Aktie Investoren gebracht.

Am 23.01.2025 wurden Xlife Sciences-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,10 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Xlife Sciences-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,290 Xlife Sciences-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2026 auf 24,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 043,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,33 Prozent erhöht.

Alle Xlife Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 143,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Xlife Sciences AG

mehr Nachrichten