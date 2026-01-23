Xlife Sciences Aktie
WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603
|Lukrativer Xlife Sciences-Einstieg?
|
23.01.2026 10:04:02
SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xlife Sciences von vor einem Jahr verdient
Am 23.01.2025 wurden Xlife Sciences-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,10 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Xlife Sciences-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,290 Xlife Sciences-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2026 auf 24,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 043,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,33 Prozent erhöht.
Alle Xlife Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 143,07 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xlife Sciences AG
|
23.01.26
|SIX-Handel SPI fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
23.01.26
|SPI aktuell: SPI fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.01.26
|SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xlife Sciences von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
02.01.26
|SPI-Papier Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Xlife Sciences-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.12.25
|Update on Ongoing Transactions with Pharmaceutical Company Grupo Landsteiner and the NASDAQ Listing of VERAXA Biotech AG (EQS Group)
|
31.12.25
|Update zu den laufenden Transaktionen mit dem Pharmaunternehmen Grupo Landsteiner und dem NASDAQ-Listing der VERAXA Biotech AG (EQS Group)
|
30.12.25