SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Xlife Sciences-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Xlife Sciences-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Xlife Sciences-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 38,70 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 2,584 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2026 23,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,90 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 77,00 Prozent.

Xlife Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,40 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at