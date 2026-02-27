SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Xlife Sciences von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurde die Xlife Sciences-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 33,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,030 Xlife Sciences-Aktien im Depot. Die gehaltenen Xlife Sciences-Aktien wären am 26.02.2026 68,79 CHF wert, da der Schlussstand 22,70 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,21 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Xlife Sciences belief sich zuletzt auf 122,18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at