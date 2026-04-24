SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Xlife Sciences von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Xlife Sciences-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Xlife Sciences-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Xlife Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 314,465 Xlife Sciences-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Xlife Sciences-Aktien wären am 23.04.2026 6 383,65 CHF wert, da der Schlussstand 20,30 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 36,16 Prozent.

Xlife Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 119,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at