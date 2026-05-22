SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Xlife Sciences von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Xlife Sciences eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Xlife Sciences-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Xlife Sciences-Anteile bei 36,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Xlife Sciences-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,740 Xlife Sciences-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 55,62 CHF, da sich der Wert eines Xlife Sciences-Papiers am 21.05.2026 auf 20,30 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 44,38 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Xlife Sciences einen Börsenwert von 117,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at