SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Xlife Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Xlife Sciences-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Xlife Sciences-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,604 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (15,40 CHF), wäre das Investment nun 40,10 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 59,90 Prozent.

Xlife Sciences war somit zuletzt am Markt 92,33 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at