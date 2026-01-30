Xlife Sciences Aktie

WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603

Investmentbeispiel 30.01.2026 10:03:53

SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Xlife Sciences von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Xlife Sciences-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Xlife Sciences-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Xlife Sciences-Anteile bei 34,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Xlife Sciences-Papier investiert hätte, befänden sich nun 289,855 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.01.2026 gerechnet (22,10 CHF), wäre die Investition nun 6 405,80 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 35,94 Prozent.

Xlife Sciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 135,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

