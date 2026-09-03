Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Rentabler Ypsomed-Einstieg?
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03.09.2026 10:04:02
SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren abgeworfen
Ypsomed-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Ypsomed-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 179,75 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ypsomed-Aktie investiert, befänden sich nun 55,632 Ypsomed-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 864,67 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Anteils am 02.09.2026 auf 411,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +128,65 Prozent.
Am Markt war Ypsomed jüngst 4,92 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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