SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Ypsomed-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Ypsomed-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Ypsomed-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 179,75 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ypsomed-Aktie investiert, befänden sich nun 55,632 Ypsomed-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 864,67 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Anteils am 02.09.2026 auf 411,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +128,65 Prozent.

Am Markt war Ypsomed jüngst 4,92 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at