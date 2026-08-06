SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ypsomed-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Ypsomed-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 190,32 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Ypsomed-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,254 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ypsomed-Papiers auf 385,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 022,90 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 102,29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ypsomed bezifferte sich zuletzt auf 4,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at