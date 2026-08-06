Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Ypsomed-Performance im Blick
|
06.08.2026 10:03:55
SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Ypsomed-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 190,32 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Ypsomed-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,254 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ypsomed-Papiers auf 385,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 022,90 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 102,29 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ypsomed bezifferte sich zuletzt auf 4,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ypsomed AG
Analysen zu Ypsomed AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ypsomed AG
|419,80
|3,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.