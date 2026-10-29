Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Frühe Anlage
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29.10.2026 10:03:33
SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Ypsomed-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Ypsomed-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 183,28 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,456 Ypsomed-Papiere. Die gehaltenen Ypsomed-Papiere wären am 28.10.2026 2 141,03 CHF wert, da der Schlussstand 392,40 CHF betrug. Mit einer Performance von +114,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Ypsomed belief sich zuletzt auf 4,75 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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