SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Ypsomed gewesen.

Am 22.01.2016 wurde die Ypsomed-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 135,13 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,740 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 327,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 241,98 CHF wert. Damit wäre die Investition um 141,98 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Ypsomed zuletzt 4,47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at