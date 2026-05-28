Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Ypsomed-Investment im Blick
|
28.05.2026 10:03:14
SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 28.05.2023 wurde das Ypsomed-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ypsomed-Anteile bei 236,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,424 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 145,17 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Papiers am 27.05.2026 auf 342,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,17 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Ypsomed bezifferte sich zuletzt auf 4,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
10:03
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.05.26
|SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.05.26
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ypsomed von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
20.05.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
20.05.26
|Handel in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.05.26
|Börse Zürich: SPI fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
14.05.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.05.26
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Ypsomed AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ypsomed AG
|377,80
|1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.