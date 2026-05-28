SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Ypsomed-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 28.05.2023 wurde das Ypsomed-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ypsomed-Anteile bei 236,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,424 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 145,17 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Papiers am 27.05.2026 auf 342,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,17 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Ypsomed bezifferte sich zuletzt auf 4,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at