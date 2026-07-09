Ypsomed Aktie

Ypsomed für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Ypsomed-Investment? 09.07.2026 10:03:25

SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ypsomed-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Ypsomed-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Ypsomed-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Ypsomed-Aktie letztlich bei 193,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Ypsomed-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,517 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.07.2026 gerechnet (351,20 CHF), wäre das Investment nun 181,54 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 81,54 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Ypsomed eine Börsenbewertung in Höhe von 4,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ypsomed AG

mehr Nachrichten