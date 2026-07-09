SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ypsomed-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Ypsomed-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Ypsomed-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Ypsomed-Aktie letztlich bei 193,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Ypsomed-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,517 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.07.2026 gerechnet (351,20 CHF), wäre das Investment nun 181,54 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 81,54 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Ypsomed eine Börsenbewertung in Höhe von 4,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at