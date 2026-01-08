SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ypsomed-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Ypsomed-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Ypsomed-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Ypsomed-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 173,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,760 Ypsomed-Anteilen. Die gehaltenen Ypsomed-Anteile wären am 07.01.2026 1 964,29 CHF wert, da der Schlussstand 341,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 96,43 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Ypsomed betrug jüngst 4,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at