SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ypsomed-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Ypsomed-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Ypsomed-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Ypsomed-Aktie betrug an diesem Tag 332,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,008 Ypsomed-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (363,20 CHF), wäre das Investment nun 1 092,33 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 9,23 Prozent.

Am Markt war Ypsomed jüngst 4,44 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at