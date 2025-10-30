Ypsomed Aktie
30.10.2025 10:03:41
SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ypsomed von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Ypsomed-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 127,21 CHF. Bei einem Ypsomed-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,861 Ypsomed-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ypsomed-Anteile wären am 29.10.2025 2 468,42 CHF wert, da der Schlussstand 314,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 146,84 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Ypsomed belief sich zuletzt auf 4,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
