Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Lohnendes Ypsomed-Investment?
|
04.06.2026 10:04:00
SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ypsomed von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Ypsomed-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Ypsomed-Papier an diesem Tag bei 146,39 CHF. Bei einem Ypsomed-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,831 Ypsomed-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 315,80 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Papiers am 03.06.2026 auf 339,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 2 315,80 CHF, was einer positiven Performance von 131,58 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Ypsomed eine Marktkapitalisierung von 4,27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
10:04
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ypsomed von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.05.26
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.05.26
|SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.05.26
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ypsomed von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
20.05.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
20.05.26
|Handel in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.05.26
|Börse Zürich: SPI fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
14.05.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Ypsomed AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ypsomed AG
|368,20
|0,16%