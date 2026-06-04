SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ypsomed von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Ypsomed-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Ypsomed-Papier an diesem Tag bei 146,39 CHF. Bei einem Ypsomed-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,831 Ypsomed-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 315,80 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Papiers am 03.06.2026 auf 339,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 2 315,80 CHF, was einer positiven Performance von 131,58 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Ypsomed eine Marktkapitalisierung von 4,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at