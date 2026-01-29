SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ypsomed-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Ypsomed-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 29.01.2025 wurde die Ypsomed-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 360,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,778 Ypsomed-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 858,33 CHF, da sich der Wert einer Ypsomed-Aktie am 28.01.2026 auf 309,00 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 858,33 CHF entspricht einer negativen Performance von 14,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ypsomed bezifferte sich zuletzt auf 4,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at