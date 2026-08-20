SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ypsomed-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ypsomed-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 256,50 CHF wert. Bei einem Ypsomed-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,390 Ypsomed-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (411,60 CHF), wäre die Investition nun 160,47 CHF wert. Mit einer Performance von +60,47 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Ypsomed bezifferte sich zuletzt auf 4,99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at