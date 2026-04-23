Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Lohnende Ypsomed-Anlage?
|
23.04.2026 10:03:25
SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Ypsomed-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 329,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,035 Ypsomed-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.04.2026 867,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 285,80 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 13,26 Prozent.
Der Ypsomed-Wert an der Börse wurde auf 3,95 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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