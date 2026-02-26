Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Rentable Ypsomed-Investition?
|
26.02.2026 10:03:25
SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ypsomed von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ypsomed-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 356,00 CHF. Bei einem Ypsomed-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,090 Ypsomed-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.02.2026 auf 274,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 696,63 CHF wert. Mit einer Performance von -23,03 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war Ypsomed jüngst 3,70 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
