SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ypsomed-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Ypsomed-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Ypsomed-Anteile bei 368,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,271 Ypsomed-Aktien im Depot. Die gehaltenen Ypsomed-Papiere wären am 03.12.2025 85,89 CHF wert, da der Schlussstand 316,50 CHF betrug. Mit einer Performance von -14,11 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Ypsomed eine Marktkapitalisierung von 4,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at