SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ypsomed von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ypsomed gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Ypsomed-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 401,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Ypsomed-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,249 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ypsomed-Aktien wären am 17.06.2026 86,67 CHF wert, da der Schlussstand 348,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 13,33 Prozent verkleinert.

Der Ypsomed-Wert an der Börse wurde auf 4,39 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at