Ypsomed Aktie

Ypsomed für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990

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Performance unter der Lupe 16.07.2026 10:03:23

SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ypsomed von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ypsomed gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Ypsomed-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 436,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,294 Ypsomed-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 366,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 840,83 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15,92 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Ypsomed bezifferte sich zuletzt auf 4,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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