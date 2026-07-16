Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Performance unter der Lupe
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16.07.2026 10:03:23
SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ypsomed von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde das Ypsomed-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 436,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,294 Ypsomed-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 366,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 840,83 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15,92 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Ypsomed bezifferte sich zuletzt auf 4,65 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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