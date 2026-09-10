SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ypsomed von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Ypsomed-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 10.09.2025 wurde das Ypsomed-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Ypsomed-Aktie an diesem Tag bei 405,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,247 Ypsomed-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 95,01 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Papiers am 09.09.2026 auf 384,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,99 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Ypsomed eine Börsenbewertung in Höhe von 4,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at