Zehnde a Aktie

Zehnde a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614

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Zehnder A-Investition im Blick 21.07.2026 10:04:12

SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Zehnder A-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 38,35 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Zehnder A-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 260,756 Zehnder A-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.07.2026 auf 62,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 323,34 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 63,23 Prozent zugenommen.

Zehnder A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 700,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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