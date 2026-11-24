Wer vor Jahren in Zehnder A eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 24.11.2023 wurden Zehnder A-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 47,65 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Zehnder A-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 209,864 Zehnder A-Aktien. Die gehaltenen Zehnder A-Anteile wären am 23.11.2026 15 550,89 CHF wert, da der Schlussstand 74,10 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,51 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Zehnder A zuletzt 802,62 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at