Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Performance im Blick
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24.11.2026 10:03:35
SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 3 Jahren eingefahren
Am 24.11.2023 wurden Zehnder A-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 47,65 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Zehnder A-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 209,864 Zehnder A-Aktien. Die gehaltenen Zehnder A-Anteile wären am 23.11.2026 15 550,89 CHF wert, da der Schlussstand 74,10 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,51 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Zehnder A zuletzt 802,62 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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